Ponte sullo Stretto, il servizio di Porta a Porta da Cannitello | VIDEO

2 Dicembre 2022 00:13

Il Ponte sullo Stretto ritrova la grande ribalta televisiva dopo la riattivazione della Società Stretto di Messina Spa voluta dal Governo Meloni nella Manovra: nella trasmissione della notte di Porta a Porta alla presenza del vice ministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami (FdI), Bruno Vespa ha riacceso i riflettori sulla grande opera dello Stretto introdotta da un brillante servizio di Vittoriana Abate e Stefano Saraceni realizzato proprio a Cannitello con il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi e il contributo tecnico dell’ing. Domenica Catalfamo.

Dopo il servizio, in studio il dibattito tra Boccia (Pd) e il vice ministro Bignami. L’esponente del Partito Democratico ha contestato la volontà di fare il Ponte mentre in Calabria e Sicilia mancano strade e ferrovie, come se non avesse governato l’Italia negli ultimi 11 anni proprio dicendo “no” al Ponte e promettendo alternative che non si sono mai viste. Precisazione puntualmente fatta notare dal direttore di Libero, Alessandro Sallusti, in collegamento da Roma che ha chiuso il dibattito in modo perentorio evidenziando tutta l’incongruenza della contrarietà al Ponte.