Ponte sullo Stretto, Franza (Caronte & Tourist): “è straordinaria opportunità anche per i traghetti”

20 Dicembre 2022 23:59

“Il Ponte sullo Stretto è una straordinaria opportunità anche per le compagnie di traghettamento“. A dirlo è Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina e AD di Caronte & Tourist che da oltre 50 anni gestisce il passaggio tra Sicilia e Calabria. In un’intervista sul nuovo periodico Costrand Magazine l’imprenditore ribadisce di essere favorevole al progetto tornato in auge negli ultimi mesi: “Sarà un boom economico anche per il nostro settore – prosegue – perché ha una valenza europea e diventa un corridoio per le merci rendendo più veloce il trasporto tra Africa e Nord Europa. Dal punto di vista pratico interessa principalmente il settore ferroviario e non quello automobilistico. Auto e mezzi pesanti passeranno altrettanto velocemente con i traghetti e, forse, con costi più bassi“. Il tema del momento è stato scelto insieme con altri importanti argomenti dalla neonata rivista cartacea e digitale, edita dalla Costrand Srl e diretta dalla giornalista Rossana Franzone, che ha raccolto alcune tra le voci industriali più autorevoli e molti giovani: 82 pagine, dodici articoli, nove storie di azienda che hanno un solo filo conduttore “Affari di Famiglia”.

È Francesco Andaloro, Ceo di Costrand, l’artefice dell’innovativo progetto editoriale, che ha voluto che nel primo numero a parlare fossero proprio tutti quegli imprenditori che rappresentano il cambio generazionale. E che hanno un unico obiettivo: innovare. “Un nuovo modo di fare comunicazione d’impresa – spiega Andaloro – che nasce dal desiderio di sapere, imparare e, successivamente, raccontare quelle che sono le aziende dell’eccellenza del Sud Italia. Imprese che fanno la differenza nei loro settori. La più grande aspirazione nella creazione di questa rivista è quella di creare uno straordinario connubio tra la qualità estetico visiva e quella dei contenuti. La collaborazione con Sicindustria, che patrocina l’iniziativa, consentirà al magazine di arrivare direttamente al cuore pulsante dell’economia regionale“.