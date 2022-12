Ponte sullo Stretto, Bonomi: “è una delle opere infrastrutturali importanti per il Paese”

6 Dicembre 2022 17:35

“Il Ponte sullo Stretto è una delle opere infrastrutturali importanti per il Paese. Non è un problema tecnico realizzarlo, lo hanno realizzato anche altri paesi in condizioni molto più difficili delle nostre, ad esempio nel Nord Europa. Ed è una opera infrastrutturale importante ma deve stare all’interno di un progetto complessivo. Se si realizza l’opera del Ponte sullo stretto e poi non si prosegue la realizzazione di altre opere infrastrutturali, il progetto non funziona. Da Palermo a Catania ci si impiega ancora ore e ore, io sono andato alcuni giorni fa, sono viaggi della speranza“. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi nella conferenza alla stampa estera.