Ponte sullo Stretto, Berlusconi: “finalmente siamo sulla strada giusta”

18 Dicembre 2022 11:44

“Noi abbiamo promesso agli italiani un grande cambiamento. Sul fisco abbiamo compiuto i primi passi, sulla giustizia il ministro Nordio sta indicando la strada giusta, quella del rispetto del cittadino, sul tema dell’energia e delle infrastrutture. Si vedono finalmente all’orizzonte delle grandi opere come ad esempio il Ponte sullo Stretto di Messina che attendiamo da anni“. Cosi’ il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un video messaggio registrato per il decennale di FdI.