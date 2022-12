Ponte sullo Stretto, Saccomanno: “Salvini sta facendo di tutto per realizzarlo”

5 Dicembre 2022 22:41

“Dopo oltre 40 anni di tante e solo parole, finalmente, grazie a Matteo Salvini, parte la prima fase per il progetto del Ponte sullo Stretto: la Ue è disponibile a finanziarlo. Vi è, però, necessità di un progetto definitivo per finanziare questa prima fase di fattibilità e poi il progetto potrà partire”. E’ quanto afferma il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Se il Ponte si realizzerà questo è merito del ministro Salvini che ha preso a cuore l’opera e che sta facendo di tutto per vederla realizzata“, conclude Saccomanno.