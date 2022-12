Ponte sullo Stretto, Magorno: “è necessario”

29 Dicembre 2022 17:04

“Il Ponte sullo Stretto è necessario per il rilancio della Calabria e del Sud. Italia Viva sostiene con convinzione la realizzazione di quest’opera. Bene dunque ogni passo in avanti verso questa direzione con la speranza che, presto, si possa passare a fatti concreti”. E’ quanto afferma in una nota il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno.

“Il Ponte, da un lato, rappresenterebbe un volano per l’economia e, dall’altro, favorirebbe gli ulteriori investimenti previsti in infrastrutture sul nostro territorio. Continuiamo a essere favorevoli a questo progetto”, conclude Magorno.