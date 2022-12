Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “bene l’apertura dell’Unione Europea”

5 Dicembre 2022 17:34

“L’Europa conferma oggi il suo sostegno al Ponte sullo Stretto. La Commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean, conferma l’impegno a finanziare la prima fase del progetto per la realizzazione di un’infrastruttura che il nostro Paese aspetta da tempo. Una notizia che arriva a seguito dell’incontro con il ministro Salvini, che sta lavorando a un’opera strategica per colmare il gap Nord-Sud e finalmente sta portando questa istanza alle istituzioni europee con autorevolezza e determinazione”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vice-capogruppo della Lega al Senato.

“Il nostro leader, che guida un partito nazionale, sa che non ci può essere un’Italia a due velocità e il Ponte sullo Stretto sarà fondamentale per rilanciare il Mezzogiorno e l’Italia intera”, conclude Germanà.