Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “risposta a ‘professionisti del NO’ posa prima pietra entro due anni”

21 Dicembre 2022 16:19

“Venendo incontro alle esigenze del territorio, grazie al vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, finalmente si parla di dati certi relativamente al Ponte sullo Stretto. Il Mit sta lavorando, infatti, come ha confermato lo stesso ministro, per la posa della prima pietra entro due anni. Rispondiamo ai ‘professionisti del NO’ con interventi mirati e certi. Ringrazio Salvini per l’attenzione che sta rivolgendo costantemente al meridione e, in particolare, alla mia Isola”.

Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama e segretario in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.