Ponte sullo Stretto, la svolta buona di Versace: a Reggio Calabria gli enti locali tornano favorevoli dopo 10 anni | INTERVISTA

17 Dicembre 2022 16:44

Dopo circa 10 anni, per la prima volta, chi la maggioranza politica che guida Reggio Calabria (in questo caso non il Comune ma la Città Metropolitana) si espone pubblicamente con apertura alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Non è di certo dipendente da questo o quel Sindaco reggino la volontà di procedere, ma sapere che l’approccio non è il solito fa sperare relativamente alla possibilità che tanti possano ricredersi, come affermato dal Prof Siviero all’incontro tecnico a Villa per discutere proprio di Ponte. E allo stesso incontro era presente anche il Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio, Carmelo Versace, che ha affrontato l’argomento con profondità e intelligenza, chiedendo rassicurazioni, citando l’Alta Velocità, ma non chiudendo affatto all’opera: “dire pro o contro non mi sembra un bel modo per esprimersi su un’opera infrastrutturale così importante – ha detto – Qui oggi siamo proprio per approfondire le possibilità e le fattibilità. La mia opinione è che quando ci si confronta è sempre un fatto positivo e per questo ringrazio l’Associazione che ha promosso questo dibattito ed il Comune di Villa San Giovanni che lo ha ospitato. Io credo sia giusto discutere di questi aspetti e di farlo insieme al territorio, utilizzando i riferimenti tecnici che gli esperti possono fornirci ma anche confrontandoci con la visione che vogliamo dare al territorio. Avere dei fondi straordinari come quelli del PNRR per poter accorciare questo distacco con il resto dell’Italia e con l’Europa, e approcciarci al Mediterraneo in maniera diversa, è un’occasione da non perdere”.

“Poi – ribadisce – ci sono tante altre cose altrettanto importanti: continuiamo a dire che l’Alta Velocità e l’Alta Capacità sono imprescindibili per la nostra Regione, nonché funzionali al Ponte, perché se un treno merci da Roma ci mette 5 ore e 65, diventa difficile avere un collegamento stabile e veloce con l’altra parte dello Stretto”. Lo stesso Versace ha poi affrontato il tema dell’ideologia e del benaltrismo che ha spesso accompagnato quest’opera: “l’errore che spesso è stato fatto è quello di trattare questo tema come un feticcio da campagna elettorale – ha aggiunto il sindaco facente funzioni – se ci facciamo caso è una questione che viene fuori ciclicamente e che nel tempo è stata totalmente banalizzata, dividendo la comunità tra favorevoli e contrari, cristallizzando posizioni spesso viziate anche da aspetti ideologici e convinzioni non basate su elementi scientifici e tecnici. Io ho sempre affermato che personalmente sono d’accordo quando si parla di grandi infrastrutture. Ma qui è necessario fare uno sforzo intellettuale, andando oltre le divisioni squisitamente ideologiche, ed entrando del merito della questione dei trasporti sul nostro territorio, e non solo. Personalmente non intendo iscrivermi ai sostenitori del benaltrismo – ha concluso Versace – perché questo rischia di farci perdere un’opportunità, ma ciò che chiedo è serietà e certezza, che il tema del ponte non sia più una questione squisitamente elettorale ma sia affrontato attraverso un dibattito concreto e libero. Per questo sono contento di aver preso parte al dibattito promosso a Villa San Giovanni e ringrazio gli organizzatori per questa ulteriore occasione di confronto che ci hanno offerto”.