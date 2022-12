Plastic Free a Roccella Jonica, il 26 dicembre clean up a Largo Colonne Rita Levi Montalcini

20 Dicembre 2022 11:31

Non si ferma l’attività di clean up e sensibilizzazione dell’associazione Plastic Free Onlus a Reggio Calabria con uno speciale evento Christmas edition. L’appuntamento da segnare in calendario è in programma il 26 dicembre: l’associazione in blu arriverà per la prima volta a Roccella Jonica, al Largo Colonne Rita Levi Montalcini per una pulizia della spiaggia in collaborazione con le altre realtà associative e di volontariato del territorio: l’Associazione “Roccella prima di tutto Giovani”; l’Oratorio Parrocchiale di Roccella Ionica, l’Associazione “Cleanjo” e il Comune di Roccella Ionica.

Grazie al lavoro congiunto della referente Plastic Free per la provincia di Reggio Calabria, Serena Pensabene, e alle referenti territoriali di Bianco e Locri, Serena Bono e Anna Condemi, l’onda blu di Plastic Free bagnerà anche e per la prima volta la costa di Roccella.

L’appuntamento è alle ore 10:00 al Largo Colonne Rita Levi Montalcini. Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente sul sito dell’associazione Plastic Free e cliccare “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3045/26-dic-roccella-ionica. L’evento è aperto a grandi e piccini.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito dalle associazioni e da Jonica Multiservizi s.p.a che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Roccella Jonica.