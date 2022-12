Plastic Free, raccolti 50 sacchi di rifiuti a Roccella Jonica: il 31 dicembre si replica a Reggio Calabria

28 Dicembre 2022 17:33

È stato un successo l’evento di clean up e sensibilizzazione dello scorso 26 dicembre a Roccella Ionica, con più di 40 volontari coinvolti nell’iniziativa di pulizia sulla costa ionica nonostante il giorno di festa. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Roccella prima di tutto Giovani”; l’Oratorio Parrocchiale di Roccella Ionica, l’Associazione “Cleanjo” e il Comune di Roccella Ionica dalla referente provinciale Plastic Free per la provincia di Reggio Calabria, Serena Pensabene, e dalle referenti di Bianco e Locri, Serena Bono e Anna Condemi, sono stati raccolti 50 sacchi di rifiuti oltre che diversi ingombranti.

Ma non è finita qui, l’associazione è già pronta a tornare in azione con un altro evento di raccolta rifiuti al centro di Reggio Calabria. L’appuntamento è per il 31 dicembre alle ore 09:30 al Lido Comunale per un’altra mattina dedicata all’ambiente. I volontari di Plastic Free si riuniranno insieme all’Associazione Differenziamoci Differenziando, Arci Reggio Calabria e AMI per una speciale raccolta in spiaggia. “Un’occasione per fare del bene alla nostra Reggio e festeggiare insieme ai volontari il fantastico anno che abbiamo passato insieme e che sta per concludersi, con l’augurio di ritrovarci ancora insieme nel 2023 a difendere il Pianeta” – affermano i referenti Plastic Free organizzatori dell’evento.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free e cliccare partecipa al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3061/31-dic-reggio-di-calabria

L’evento è aperto anche ai bambini. Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappello e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e da Teknoservice, che Plastic Free ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.