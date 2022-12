Piloti per Passione, scambio di auguri a Reggio Calabria. Il presidente: “ecco la nostra nuova auto” | FOTO e INTERVISTE

18 Dicembre 2022 20:26

Presso Tenuta Tramontana a Reggio Calabria, si è svolto un incontro per il tradizionale scambio di auguri della scuderia “Piloti per Passione” in vista delle imminenti festività natalizie. Raggiante il presidente Giuseppe Denisi: “oggi ho voluto fare una sopresa ai ragazzi della scuderia con una nuova auto. Formula Azzurra è nata nel 2007 ed ha corso in tutte le principali piste d’Italia. Saremo sicuramente protagonisti nelle gare delle 4 salite calabresi, Gambarie, Morano, Luzzi e la Sila”.

L’assessore Francesco Gangemi, ai microfoni di StrettoWeb, ha rimarcato: “Piloti per Passione è una bellissima realtà che dà lustro al territorio dell’Area Metropolitana. Da rimarcare che la scuderia ha vinto 14 gare su 16 e 2 volte è arrivata seconda. E’ importante investire nelle realtà sportive e nelle strutture che sono fondamentali per lo sport”, conclude.