Basket, Piazza Armerina e Vis Reggio Calabria si giocano il Trofeo dello Stretto: tutto sulla 1ª edizione

La prima edizione del Trofeo dello Stretto si terrà martedì 20 dicembre alle 18.30 al PalaZappalà, nella cittadella universitaria del Cus Catania, in via Santa Sofia 64. La sfida tra le squadre vincenti della Coppa Sicilia e la Coppa Calabria metterà di fronte la Siaz Piazza Armerina e la Vis Reggio Calabria, che hanno superato nelle rispettive finali Olympia Comiso e Basket Academy Catanzaro. Entrambe le squadre partecipano alla Serie C Gold Memorial Fathallah. “Sono molto soddisfatta per questa prima edizione del Trofeo dello Stretto – afferma la presidente FIP Sicilia, Cristina Correnti – evento organizzato in sinergia con il Presidente Fip Calabria Paolo Surace, dopo la prima fase della Coppa Sicilia e della Coppa Calabria. La sinergia con i cugini calabresi è importantissima e questo deve essere il primo di una serie di eventi che vedranno coinvolti i vari settori. L’esperimento di questa coppa precampionato è riuscito e spero che quest’occasione sia una festa del basket e anche un’occasione per scambiarci gli auguri di Natale e buon anno”.

“Confermo in toto quanto espresso dalla presidente Correnti – fa eco il presidente FIP Calabria, Paolo Surace – Il Trofeo dello Stretto è un’ottima iniziativa che va a coniugare le nostre rispettive kermesse regionali. Dal punto di vista strettamente tecnico è stata una manifestazione lodevole per far arrivare pronte le squadre ai nastri di partenza dei propri campionati. La valenza organizzativa e cooperativa con la Sicilia è significativa: programmiamo insieme per tutto il comprensorio. Siamo in piena sinergia, non da questa annata agonista ed abbiamo al vaglio, attraverso il consueto sereno e ed efficace confronto nuove iniziative comuni”.