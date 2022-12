Piano Emergenza Freddo a Messina: oggi la presentazione a Palazzo Zanca

20 Dicembre 2022 08:59

Oggi, martedì 20 dicembre, alle ore 10, nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del Piano Emergenza Freddo 2022-2023, cui parteciperanno gli Assessori alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, la Presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini, rappresentanti delle Istituzioni e del Terzo settore coinvolti nell’applicazione degli interventi in supporto alle persone senza dimora, i più esposti agli effetti delle condizioni meteo avverse e dell’abbassamento delle temperature. Il Piano Emergenza Freddo è attivo dal 15 dicembre al 15 marzo e scatta in presenza di bollettini di allerta meteo codificate in arancione o rossa, sotto la direzione del Centro Operativo Comunale, presieduto dal Sindaco.

Nel corso della conferenza stampa si procederà alla sottoscrizione del protocollo tra l’Amministrazione Comunale (Dipartimenti Servizi alla Persona e alle Imprese, Protezione Civile e Difesa del Suolo, Comando del Corpo di Polizia municipale ed Azienda Speciale Messina Social City) e le Associazioni di volontariato operative nell’area della grave emarginazione adulta (N.O.E. Nucleo Operativo Emergenza – Croce Rossa Italiana – Terra di Gesù onlus – Ordine dei Cavalieri di Malta – Caritas Diocesana Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela – Coop. Sociale S. Maria della Strada – Comunità Sant’Egidio – Associazione di Solidarietà Rogazionisti Cristo Re ONLUS – Associazione di Volontariato S. Antonio e S. Annibale dei Rogazionisti ONLUS – Ordine Frati Minori Messina Lourdes – O.F.S. Francescani nel Mondo – Associazione CRI.VOP – Cooperativa Sociale “Medihospes” – CESV Messina – Associazione “Quelli del lunedì – Madre Teresa di Calcutta” – Hopeforyou Messina – Gli Ultimi saranno i primi – Suore Francescane dei Poveri – Gli Invisibili ONLUS – Guardian Angel).