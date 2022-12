Reggio Calabria, perdita idrica e buche a Pellaro: “disagi per i bambini che vanno all’asilo”

29 Dicembre 2022 12:32

Una perdita d’acqua sta causando disagi ai cittadini di Pellaro, ma le loro richieste di aiuto, come spesso accade in questi casi, cadono nel vuoto. Un cittadino residente in via San Giovanni ha contattato la redazione di StrettoWeb per denunciare la situazione: il defluire dell’acqua ha ridotto la strada a una pozzanghera e la contemporanea presenza di buche crea problemi anche per il semplice attraversamento.

“Sono un cittadino di Pellaro, da un mese segnalo una perdita d’acqua sulla via San Giovanni ma senza nessun esito. – spiega il nostro lettore – Questa via ormai è diventata una pozzanghera, è piena di buche, tanto che non si può passare per andare in chiesa e inoltre i bambini non possono andare neanche all’asilo“.