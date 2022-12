Il Governo ha deciso: pensioni minime a 600 euro

17 Dicembre 2022 15:46

Si lavora con determinazione per la definizione della manovra per il nuovo Governo. E’ un lavoro certosino che va fatto con pazienza per trovare un equilibrio che possa accontentare tutte le varie anime del Centro/Destra che appoggiano il Governo presieduto da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Raggiunto, a quanto si apprende da fonti vicino all’esecutivo, l’accordo politico in maggioranza sull’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla Manovra sarà introdotta attraverso un emendamento dell’esecutivo, in via di definizione.