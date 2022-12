Pellaro, in condizioni pietose le scalette che portano alla spiaggia del Lungomare | FOTO

17 Dicembre 2022 15:30

Una segnalazione è giunta oggi alla nostra redazione e riguarda le scalette che collegano il marciapiede alla spiaggia del Lungomare di Pellaro. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, queste risultano in condizioni pietose, malmesse, arrugginite, un pericolo per chiunque volesse passare dalla zona passeggio alla spiaggia. Le scalette si trovano in corrispondenza del PalaColor e del campo di calcio, mentre soprattutto nel periodo primaverile ed estivo la zona è molto frequentata da famiglie, bambini ed anziani.