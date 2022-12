Pellaro: inaugurata panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne

10 Dicembre 2022 11:24

Si è concluso ieri il ciclo degli eventi a sostegno della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne” e per la sensibilizzazione alla violenza di genere. Alla presenza dell’Amministrazione Comunale, della responsabile del Centro Anti Violenza Margherita ODV, è stata inaugurata la “Panchina Rossa”, simbolo di “rifiuto della violenza nei confronti delle donne” di cui il nostro territorio si è dotato. Il progetto della “Coperta Artina” ideato dall’associazione MelanyArt con la quale abbiamo collaborato, è finalizzato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro ogni forma di violenza di genere, invitando all’Unione ed alla condivisione. Durante la giornata abbiamo ospitato i volontari AIL della Sez. A. Neri di RC e VV aderendo alla campagna “Ogni malato di Leucemia ha la sua Buona Stella”, contribuendo con l’acquisto da parte nostre delle piante di Stella di Natale che sono state messe a dimora nella piazza di Via delle Industrie che avevamo ripulito, riqualificato in occasione della gior del 25 novembre e successivamente il 5 dicembre per la giornata del volontariato. Oggi la stessa piazza è tornata al decoro così da poter essere luogo di socialità. Durante la giornata siamo stati intervistati dai ragazzi della scuola media Don Bosco di Pellaro per il loro tg scolastico. I ragazzi durante la loro crescita hanno bisogno di esempi positivi e per questo ne siamo stati veramente felici della loro presenza. Insegnare a prendersi cura dell’ambiente vuol dire insegnare a dare valore alla vita. E’ quanto si legge nella nota di Concetta Romeo, Presidente Pro Loco Reggio Sud APS, che ringrazia poi alcune componenti.

“Ringraziamo altresì tutte le altre associazioni che sono intervenute. I ragazzi di Macramé con i quali condividiamo da due anni il progetto di “Pellaro il futuro desiderabile”, i soci dell Associaz Jamu San Filippo ed i soci dell’associaz Amici dell’Anziano ed a tutti i cittadini intervenuti, che hanno contribuito ad acquistare le piante. Ringraziamo anche il delegato al decoro Massimiliano Merenda e l’Assessore Giuggi Palmenta, il presidente Nicola Oriente dell’associazione Anziani che hanno lasciato in loco le loro piante affinché fossero messe a dimora assieme a quelle della nostra associazione. Un ringraziamento particolare alla dinamica presidente Teresa Pavone dell’associazione MelanyArt ed a tutti i suoi soci con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare per il bene comune. Grazie per tutti gli attestati di partecipazione e tutti gli omaggi d’arte per tutte le persone intervenute. Fare squadra e lavorare in sinergia porta sempre buoni frutti. Continuiamo da anni a Tutelare i luoghi Promuovendo il loro Rispetto, valorizzando la cultura nel territorio di cui siamo custodi, sensibilizzando ai valori della socialità e della solidarietà. Al termine della giornata è stato presentato il calendario attività Natalizie che la Pro Loco promuove sul territorio della Città Metropolitana lanciando un messaggio di speranza per la rinascita della nostra bella terra di Calabria “Che ognuno faccia la propria parte”.