Calcio in ansia per Pelè: peggiorano le sue condizioni, il triste bollettino dall’ospedale

21 Dicembre 2022 22:18

Dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e il ricovero di Gianluca Vialli, il mondo del calcio apprende le tristi novità riguardanti le attuali condizioni di salute di Pelè. Il campione brasiliano è ricoverato da tre settimane presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo nel quale sta ricevendo cure legate a “disfunzioni renali e cardiache“, hanno dichiarato i medici nelle ultime ore.

Pelè sta combattendo contro un cancro al colon. Si trova ricoverato per rivalutare il trattamento chemioterapico contro la malattia e per superare una “infezione respiratoria”. Attualmente e “presenta una progressione della malattia oncologica e richiede ulteriori cure legate a disfunzioni renali e cardiache – secondo quanto si legge nel bollettino diramato – Continua a essere ricoverato sotto le necessarie cure dell’équipe medica“.

Le figlie hanno dichiarato che Pelè trascorrerà il Natale in ospedale. “Il nostro Natale a casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per varie ragioni, sarà meglio rimanere qui, con tutte le cure mediche“, ha detto Flavia Arantes in un messaggio social. “L’amore per lui, le storie e le vostre preghiere sono di grande conforto perché sappiamo di non essere soli“.