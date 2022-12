Il pedagogista più noto d’Italia fa tappa a Reggio Calabria: incontro con Stefano Rossi, tutti i dettagli

5 Dicembre 2022 16:21

Il pedagogista più noto d’Italia fa tappa in città per un doppio incontro gratuito, presso l’aula Magna Quistelli, dell’Università Mediterranea. Lezione speciale del prof. Stefano Rossi che, sarà a Reggio il prossimo 19 Dicembre per una giornata intera dedicata alla formazione di docenti, educatori, studenti e famiglie sui temi dell’adolescenza. L’evento, promosso dalla Rete Alleanze Educative Reggio Calabria, in collaborazione con Prospettive didattiche e Csi Reggio Calabria (all’interno del percorso educativo Arianna sostenuto da Impresa Sociale con i bambini) e con la preziosissima partecipazione dell’Università Mediterranea – Corso di Laurea in scienze dell’educazione e della formazione primaria, sarà diviso in due parti: la prima conferenza, intitolata ‘Adolescenti in fuga’, riguarda gli insegnanti referenti per la dispersione scolastica e i dirigenti scolastici e si terrà dalle ore 10 alle ore 11.30 presso l’aula Magna “Quistelli” dell’Università. L’evento è gratuito ma per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedI-qufEuOb1-WP90nAJH2ppGR-h_2X4svKC26G2hrxJ8Z8w/viewform. A seguire, nel pomeriggio dalle ore 16.00, si terrà invece la seconda conferenza, intitolata: “L’uragano delle emozioni. Come gestire i comportamenti difficili di figli e studenti?” L’incontro è gratuito ed è aperto a tutti. Per poter partecipare a questo evento è obbligatorio iscriversi tramite il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedI-qufEuOb1-WP90nAJH2ppGR h_2X4svKC26G2hrxJ8Z8w/viewform.

La straordinaria giornata ha l’obiettivo di sostenere la formazione di educatori, insegnanti e studenti, con un nome di elevata qualità. La rete Alleanze Educative, con l’intervento del prof. Rossi, proverà a dare supporto anche alle famiglie, perché la sua esperienza e i suoi consigli sono seguitissimi anche dai genitori. Invitiamo quindi la città a partecipare a questo appuntamento, perché sarà utile a capire dinamiche delicate e complesse da affrontare. “Si tratta di una importante occasione – aggiunge Luca Flacco di Prospettive Didattiche – Stefano Rossi è un vero e proprio nome della pedagogia, che attraverso il suo viaggio nella comunità scolastica ha acquisito un’autorevolezza che deriva da un’esperienza variegata, capace di catturare anche l’attenzione delle famiglie. Dirige il Centro didattica cooperativa ed è curatore scientifico di Prospettive didattiche. Dopo aver lavorato per anni in progetti di contrasto all’abbandono scolastico in situazioni di forte marginalità e disagio, ha modellizzato un ricco set di strumenti e percorsi su cui ha già formato 600 scuole e oltre 80mila docenti. È autore di numerose pubblicazioni. Scrive per Feltrinelli, Pearson, Focus. La sua pagina Facebook molto seguita dai docenti è ‘Stefano Rossi Didattica cooperativa’. Il suo ultimo libro edito da Feltrinelli è ‘Mio figlio è un casino’ (2022). Siamo certi che la giornata di Reggio Calabria sia un’opportunità per tutti per confrontarsi e anche per aprirsi a prospettive nuove e competenti nel difficile e delicato rapporto fra adulti e ragazzi”.