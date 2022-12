Pd Catanzaro, nominata la Segreteria cittadina

17 Dicembre 2022 15:18

“Un organismo snello, in grado di supportare e potenziare l’azione politico-amministrativa del partito e dell’intera sinistra nella città di Catanzaro”. Con queste parole il segretario cittadino Fabio Celia ha formalmente comunicato all’assemblea del partito, riunitasi ieri sera nella sede di via San Nicola, la composizione della Segreteria del Partito Democratico della città di Catanzaro. “Una segreteria – ha aggiunto Celia – che rispetta la parità di genere, la territorialità, militanza storica e nuovo impegno, e mette insieme quelle energie necessarie per rilanciare ulteriormente l’area democratica e progressista in una città che, dopo un ventennio in mano alle destre, il PD e la sinistra possono amministrare insieme al sindaco Nicola Fiorita dopo la vittoria alle elezioni amministrative dello scorso giugno”.

Ad affiancare Celia nella Segreteria cittadina ci saranno Pia Brugellis, Giuseppe Correale, Annamaria Grazioso e Massimiliano Raffaele. Invitati permanenti senza diritto di voto, oltre agli assessori Aldo Casalinuovo e Giusy Iemma e alla consigliera comunale Igea Caviano, saranno i segretari e i reggenti dei circoli, la presidente dell’Assemblea cittadina, Mariachiara Chiodo e il segretario dei Giovani Democratici di Catanzaro, Samuele Signoretti. Nella prima riunione della nuova segreteria saranno distribuite le deleghe che, ha sottolineato Celia, “saranno il più possibile in linea con quelle della Giunta Fiorita in modo da consentire anche un supporto vero e pieno all’amministrazione comunale”. Nelle prossime settimane, inoltre, la segreteria sarà ampliata e integrata da altre figure esempio di esperienza, militanza e dei valori cardine del Partito Democratico.

Dopo la nomina della Segreteria, l’intero partito cittadino – di concerto con la Federazione provinciale – sarà chiamato all’elaborazione di proposte e contenuti per il “Manifesto dei valori e dei principi” del Congresso che l’Assemblea nazionale è chiamata ad approvare entro il 22 gennaio in vista delle Primarie del 19 febbraio 2023.