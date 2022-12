Pd, Bonaccini in Calabria: “voglio un partito che stia di più in mezzo alle persone”

18 Dicembre 2022 13:46

“La questione meridionale deve diventare una questione nazionale e non può essere relegata soltanto al sud. Per questo sto facendo questo tour nel Mezzogiorno del Paese e, dopo essere stato in Puglia ed in Molise, oggi sono in Calabria“. Lo ha detto a Lamezia Terme Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd e presidente della Regione Emilia Romagna.

“Ho fatto per quasi sei anni il presidente della Conferenza delle Regioni – ha aggiunto Bonaccini – e conosco bene anche il sud, che merita di essere considerato non più in termini assistenzialistici ma con politiche per lo sviluppo ed industriali che garantiscano qualità nei servizi e lavoro. Per questo sono molto curioso anche oggi in Calabria di ascoltare, perché l’ascolto è importante, e per dire agli amministratori locali di quest’area del Paese che serve un Partito democratico molto più attento al territorio perché oggi il Pd viene visto troppo ‘romanocentrico’. Ci sono aree come il Mezzogiorno in cui il Partito democratico alle elezioni politiche o europee non ce la fa a prevalere, ma che poi nelle consultazioni amministrative riesce a vincere anche quando il vento sembra contrario. Per questo dobbiamo togliere dalla panchina e fare scendere in campo tanti bravissimi amministratori e dirigenti locali del nostro partito che meritano di avere una ribalta nazionale“.

“Voglio un Partito democratico che sia più popolare che stia di più in mezzo alle persone“. Ha affermato Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd e presidente della Regione Emilia Romagna, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme, prima tappa di un tour che farà oggi in Calabria. “Un po’ come ho sempre fatto io – ha aggiunto Bonaccini – facendo politica per tanti anni”.