“Pavigliana e Vinco riscoprono il Natale”: il programma della 3ª edizione dei mercatini natalizi

4 Dicembre 2022 15:31

In considerazione del grande successo delle precedenti edizioni, il Comitato Pro Vinco e Pavigliana intende replicare l’evento organizzando per i giorni 8-9-10-11 dicembre 2022 dalle ore 16:00 un suggestivo villaggio natalizio per promuovere le attività artigianali e commerciali del territorio oltre che per socializzare ed aggregare.

Il fine specifico è quello di realizzare un’attrazione concreta per dare impulso al commercio e al turismo locale richiamando l’attenzione dei cittadini verso la periferia, valorizzando lo shopping natalizio all’insegna della qualità in un’atmosfera di festa ed armonia.

Saranno allestite zone gastronomiche con l’immancabile panino con la salsiccia, frittole, arrosticini, bistecca di cavallo, arancini e rustici vari, prodotti tipici locali, dolci, torrone artigianale, vin brulè, e altre delizie tipiche locali. Saranno allestite zone espositive caratteristiche dei “Mercatini di Natale”, come: artigianato, idee regalo, esclusivecreazioni artistiche personalizzabili.

E’ previsto uno spazio importante dedicato ai bambini con proposte di divertimento per attendere insieme l’arrivo del Natale. Il borgo proporrà mostre di giocattoli antichi e moderni, non mancheranno giochi didattici e altre proposte per i più piccoli con l’imperdibile visita alla casa di Babbo Natale che aspetta tutti per fare una foto ricordo. Allieterà le serate anche la presenza discreta della Befana impegnata a preparare i dolcetti per bimbi buoni. Nel corso della manifestazione ci saranno concerti, eventi live e spettacoli, tombole e tanto altro.