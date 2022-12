Reggio Calabria, coach Pasquale Iracà diventa “Allenatore Benemerito” della FIP

26 Dicembre 2022 10:14

Importante conferimento nazionale per un simbolo assoluto del basket di Calabria e non solo. Su segnalazione della Fip Calabria, e su approvazione della FIP Nazionale, il basket registra una nuova tessera di “Allenatore Benemerito” che va a seguire la tradizione del Coaching regionale che ha visto negli anni scrivere nomi su nomi nella hall of fame dedicata agli allenatori d’Italia: coach Pasquale Iracà entra a far parte della lunga lista di allenatori insigniti di tale riconoscimento.

“Il riconoscimento vuole rappresentare un attestato di gratitudine da parte della FIP nei suoi confronti“- si legge nella motivazione. Dopo una breve carriera da giocatore, passata anche per la storica “Azzurrina”, Iracà è stato un perno fondamentale del settore giovanile della grande Cestistica Piero Viola: scoperto da Gaetano Gebbia, suo autentico padre cestistico, ha ricoperto dal 1989 in poi, svariati e significativi incarichi in ambito giovanile, arrivando anche a ricoprire l’incarico di capo allenatore della Serie A1.

Nel 2002, per due anni, ha varcato lo Stretto, facendo molto bene alla Pallacanestro Messina e divenendo, anche lì, capo allenatore all’interno di un team dove si formò il campione Nba Matt Bonner. È stato più volte nello staff delle nazionali italiane giovanili, disputando i campionati europei under 18 nel 2003 a Saragozza in qualità di vice allenatore [4ª classificata] e vari tornei internazionali in Francia, Stati Uniti, Jugoslavia.

E’ formatore FIP, ed è stato Referente Tecnico delle selezioni maschili giovanili del basket calabrese. Ha allenato a Gioia Tauro, Lamezia e Nuova Jolly prima di ritornare alla Viola ed oggi, divenire un affermato Dirigente d’azienda.

Tantissimi talenti del basket di Calabria sono passati dalle sue mani.

Il Presidente del Comitato Regionale FIP Paolo Surace ha affermato: “è l’ennesima dimostrazione di quanta qualità e professionalità ci sia nella nostra terra, valore che non va disperso e ci auguriamo possa essere trasmesso a tante giovani leve pronte a formare le generazioni del futuro. Abbiamo allenatori straordinari che hanno scritto pagine su pagine del nostro basket dai quali prendere esempio per la voglia continua di studiare, evolversi con umiltà e dedizione. Complimenti al Coach Pasquale Iracà, allenatore in grado di coniugare al meglio la parte manageriale al Coaching vero e proprio. Un organizzatore appassionato e meticoloso unito, nella medesima figura, ad un allenatore di livello in grado di allenare anche nella massima serie del basket italiano”.