Cresce l’attesa per la Partita della Solidarietà tra Reggina, Viola e BiC: previsti oltre 2 mila studenti

12 Dicembre 2022 22:20

Meno uno all’evento di solidarietà che animerà il Palacalafiore di Reggio Calabria. Domani, 13 dicembre, a partire dalle ore 10:00, il Palapentimele verrà invaso da studenti reggini in occasione della “Partita della Solidarietà”. L’iniziativa benefica promossa da SOS Villaggi dei Bambini vedrà protagoniste le tre real sportive più importanti della città: Reggina 1914, Pallacanestro Viola e Reggio Calabria BIC. Sul prestigioso parquet andrà in scena una prima partita a calcetto tra Reggina e Viola e successivamente una sfida a basket in carrozzina tra la BIC e alcuni giocatori di Reggina e Pallacanestro Viola. L’intervallo tra le due partite sarà impreziosito da una straordinaria coreografia dei ragazzi dell’associazione reggina Codanzare. Infine verrà disputato un terzo ed ultimo match a basket tra i giocatori della Reggina e la Pallacanestro Viola.

L’evento è promosso da SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione che svolge sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. Di seguito le numerose scuole del territorio reggino che hanno aderito all’iniziativa: Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Istituto Tecnico Industriale “Panella Vallauri”, Istituto Comprensivo “B.Telesio-E. Montalbetti”, Istituto San Vincenzo De’ Paoli, Scuola Media Spanò Bolani, Istituto tecnico economico Raffaele Piria – Ferraris-Da Empoli e Liceo Statale Tommaso Gulli. Prevista una bella cornice di pubblico con oltre 2000 studenti. Madrina dell’evento benefico Angela Robusti, moglie dell’allenatore della Reggina Pippo Inzaghi.