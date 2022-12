Ratzinger sta molto male, papa Francesco: “pregate per lui, Dio lo sostenga fino alla fine”

28 Dicembre 2022 10:22

“Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E’ molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa“. È quanto chiesto da Papa Francesco ai fedeli nel corso dell’udienza generale tenutasi nella mattinata odierna in Sala Nervi. Il pontefice ha chiesto ai fedeli di pregare per le condizioni del papa emerito Joseph Ratzinger, molto malato.

“L’amore di Dio che si è rivelato a Betlemme porti la consolazione ai nostri cuori, turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altre parti del mondo – ha aggiunto papa Francesco – Voglio ringraziare il popolo della Polonia per tutto l’aiuto che dà al popolo ucraino“. Salutando i pellegrini tedeschi, il Pontefice ha affermato: “oggi, nella festa dei Santi Innocenti, pensiamo ai più piccoli, a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, la fame e la guerra. Il Signore ci aiuti con la sua benedizione a proteggerli e a sostenerli“.