Palmi si colora a festa per Natale: ricco programma di eventi fino al 7 gennaio | INFO

5 Dicembre 2022 15:38

Il Comune di Palmi per allietare le festività natalizie ha organizzato un programma ricco di eventi e attrazioni che ne vedranno la Città protagonista a partire dal 1° dicembre e fino al 7 gennaio. La giornata dell’8 dicembre vedrà ospiti le eccellenze del territorio con l’associazione “IO COMPRO CALABRESE” che opera a livello regionale per divulgare tutti quei prodotti enogastronomici, artistici ed artigianali di nicchia. Saranno presenti artigiani di grande qualità ed aziende che offriranno degustazioni da assaporare e consentirci di scegliere al meglio i prodotti da portare sulle nostre tavole e per i regali di Natale. Una vetrina per la qualità legata alla tradizione, la laboriosità calabrese nella splendida cornice di Piazza I Maggio. L’Assessore allo Sport e Turismo della città di Palmi Giuseppe Magazzù, di concerto con Valeria Agresta, associata e collaboratrice preziosa, hanno prestato attenzione alla realtà associativa di Io compro calabrese riconoscendole l’impegno prestato nella ricerca e promozione dei prodotti locali che rappresentano un grande valore aggiunto per l’economia della nostra Regione, dando modo ad alcune aziende di far conoscere la loro storia di “Restanza” dettata dall’amore per la propria terra.

Presenti: Gaetano Meduri, Azienda Agricola Eredi di Calabrese G., con le deliziose marmellate di fragola e confetture extra di Mapo di Pizzo Calabro; Giuseppe Patti, Maestro Cioccolatiere operante nella Locride; Azienda Agricola Giovanna Fusto produttrice di olio Evo ed EVO aromatizzati al limone ed al peperoncino; Antonio Brancatisano, titolare dell’ Azienda Mulìa, operante nel settore agroalimentare e cosmetico utilizzando le piante officina li autoctone; Cristina Meduri di Colture Olivicole Il Podestà, azienda produttrice di olio EVO; Domenico Siciliano, allevatore e produttore del Caciocavallo di Ciminà, presidio slow food per qualità dei pascoli e micro clima; Valeria Ileana Siciliano, di Koramare Agricoltura Biologica che, nell’area grecanica, produce inimitabili composte di arancia BIO abbinate sapientemente a spezie ed essenza di bergamotto; Panificio Sant’Antonio di Locri che ci delizierà con pane cotto a legna prodotto con farina di grani a km 0 e dolci tipici natalizi della Locride; Salvatore Friscia; Az. Friberga che ci farà degustare il suo spritz al Bergamotto; l’Azienda Longo di Molochio con il suo EVO BIO ed il miele ottenuto dalla bottinatura delle api su diverse essenze.

In questo panorama essenzialmente degustativo non mancherà l’attenzione ai più piccoli con “Le avventure di Gramma-tica nel villaggio incantato” una bellissima fiaba che racconta la grammatica italiana, libri a fumetti da colorare, e tanto altro, realizzati dalla scrittrice e poetessa Enza Militano e per le più vanitose Jenny’s Original Jewelry con i suoi gioielli in resina che catturano ed immortalano i fiori e le infiorescenze tipiche della nostra flora. Di seguito la locandina.