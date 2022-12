Palmi: al Manfroce una rassegna cinematografica per il Natale Palmese

6 Dicembre 2022 13:52

Accogliendo la proposta del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, l’Amministrazione Comunale di Palmi ha organizzato una rassegna cinematografica che accompagnerà grandi e piccini per un mese intero, dalla Festa dell’Immacolata all’Epifania. Soddisfatto l’Assessore alle Politiche Giovanili Salvatore Celi, che ha evidenziato come “il Natale è e deve essere soprattutto patrimonio dei più piccoli. La rassegna cinematografica è allo stesso tempo un passo avanti nella valorizzazione del CineTeatro Manfroce, ma anche un viaggio a ritroso verso sentimenti e ricordi che per anni sono mancati”.

“In questo, il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sa sempre insegnarci qualcosa e sta rappresentando uno strumento di fondamentale importanza sociale, perché offre a tutti noi un contribuito genuino verso la Palmi che vogliamo”, conclude.

Ecco il programma:

8/12 – Vacanze di Natale in casa Disney

16/12 – A Christmas Carol

23/12 – Il Grinch

25/12 – Avengers

26/12 – Harry Potter e la pietra filosofale

01/01 – QuoVado?

04/01 – Il Re Leone

07/01 – Sonic 2