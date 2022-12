Pallacanestro Viola in silenzio stampa: l’annuncio ufficiale del club

6 Dicembre 2022 20:40

Momento difficile per la Pallacanestro Viola. I reggini vengono dalla scottante trasferta di Monfalcone nella quale hanno portato la gara all’overtime, perdendo poi nel finale. Sono 9 le sconfitte raccolte in 10 incontri fin qui disputati e all’orizzonte ci sono due impegni importanti e molto ravvicinati, con l’infrasettimanale di mezzo in casa e poi nuovamente in trasferta.

L’imperativo è concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo per risalire la china il più in fretta possibile. È per questo che, già in vista della sfida di domani contro Bergamo, la Pallacanestro Viola ha deciso di adottare il silenzio stampa. Di seguito il comunicato della squadra: “a partire da questa sera, vigilia dell’importante confronto con Bergamo, in programma domani alle 20,30 al Pentimele, la Viola ha deciso di adottare il silenzio stampa. In una fase del campionato che potrebbe rivelarsi decisiva è opportuno dedicare ogni energia ai prossimi delicati confronti. Ogni eventuale dichiarazione in rappresentanza della società sarà riservata al Presidente Carmelo Laganà“.