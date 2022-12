Il PalaCalafiore si commuove: Viola e Crema unite nel ricordo di Gustavo Tolotti | FOTO

18 Dicembre 2022 19:04

Momento commovente al PalaCalafiore in occasione della sfida fra Pallacanestro Viola e Pallacanestro Crema, valevole per la 13ª Giornata del Girone B di Serie B. Sul parquet reggino è stata omaggiata la memoria di Gustavo Tolotti, bandiera neroarancio e nativo di Crema, scomparso lo scorso luglio. Recordman con la casacca della Viola (379 presenze), Tolotti ha giocato in riva allo Stretto per 12 stagioni dal 1986 al 1992 e dal 1993 al 1999.

Osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara, interrotto solo dagli applausi scroscianti del palazzetto. Nell’intervallo la consegna della maglia di Gustavo Tolotti, la numero 8, alla famiglia del cestista, da parte del presidente Carmelo Laganà.