Pallacanestro Viola, contro Crema l’omaggio alla memoria di Gustavo Tolotti

Domenica 18 dicembre, alle ore 18:00, la Pallacanestro Viola affronterà la Pallacanestro Crema nell’ultima gara casalinga del 2022. In occasione della prima, storica, sfida fra le due squadre, le società si sono accordate per omaggiare la memoria di un grande cestista che in passato ha vestito entrambe le casacche, il compianto Gustavo Tolotti.

La Pallacanestro Viola ha diramato un comunicato nel quale si legge: “in occasione dell’incontro di domenica 18 che vedrà di fronte, per la tredicesima giornata del campionato di serie B, la Pallacanestro Viola e la Pallacanestro Crema, verrà ricordato alla presenza della sua famiglia, Gustavo Tolotti, cestista recordman di presenze in canotta neroarancio e nativo di Crema. Per la prima volta nella loro storia le due società si incontreranno e condivideranno il ricordo di un grande sportivo che ha militato per 12 anni nella Viola a cavallo degli anni ottanta e novanta diventandone una bandiera.

Gli anni reggini determinarono per Gustavo, oltre il conseguimento dei successi a livello cestistico e personale, la convocazione in Nazionale. Con la maglia azzurra dell’Under 19 Gustavo ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di Bormio e con la nazionale maggiore è arrivato a disputare il mondiale del 1990 in Argentina. Tra le sue azioni resta leggendaria la stoppata a Michael Jordan durante un torneo.

Una volta ritiratosi dalla scena cestistica, Gustavo, che ha sempre manifestato il suo profondo legame con Reggio e la Calabria, è rimasto a vivere nella nostra regione con la sua adorata famiglia. Il suo prezioso ricordo di uomo e sportivo dalle indiscusse qualità umane, rimane come nobile esempio non solo per il movimento cestistico e sportivo ma anche per l’intera comunità. Dopo la sua scomparsa continuano le iniziative in suo ricordo in particolare attraverso l’opera del Comitato Gus nel cuore a Montepaone che ha promosso diversi progetti per onorarne la memoria“.