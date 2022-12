Scappa un funambolo dal circo, entra al PalaCalafiore e fa vincere la Viola: Marchini show contro Bergamo!

7 Dicembre 2022 22:18

Dopo l’amara trasferta di Monfalcone, persa all’overtime, la Pallacanestro Viola torna a Reggio Calabria e sceglie il silenzio stampa. Bocche cucite, al bando parole superflue e distrazioni, serve solo concentrarsi sulle due gare che attendono i neroarancio a distanza di pochi giorni: questa sera al PalaCalafiore contro Bergamo Basket, domenica on the road contro la Civitus Allianz Vicenza. Tre gare nello spazio di 8 giorni, due le trasferte lunghe e difficili.

Oggi però si gioca in casa, di fronte a un pubblico caldo anche nell’infrasettimanale. Nel piazzale antistante al palazzetto c’è il circo, ma un funambolo è sul parquet del PalaCalafiore, indossa la maglia numero 44 e trascina i neroarancio al successo. Davide Marchini dà spettacolo chiudendo con 28 punti, 8/9 da 2, 3-6 da 3, 3/3 dalla lunetta. Una partita straordinaria per la guardia livornese che dà tutto in campo ed esce anche per falli nel finale. Doppia doppia per il ‘solito’ Andrea Renzi che firma 24 punti e 12 rimbalzi. Ottima la gara di Farina che chiude con 13 punti in uscita dalla panchina e piazza alcuni canestri di importanza fondamentale. ‘Rovinato’ il ritorno dell’ex Salvatore Genovese a Reggio Calabria: il protagonista della salvezza di due anni fa, oggi avversario, chiude con 14 punti. Best scorer per Bergamo Simoncelli con 31 punti. Per la Viola è il secondo successo stagionale.

Pallacanestro Viola-Bergamo Basket LIVE

Fine partita! – La Pallacanestro Viola vince!

4°Q – Provenzani in lunetta: 2/2. 92-86

4°Q – Ancora tre per Simoncelli… 90-86

4°Q – Due per Davis. 90-83

4°Q – Isotta in lunetta: 1/2. 88-83

4°Q – Fuori per falli Marchini, ha dato tutto e si è preso anche un bel colpo al viso, ma niente sfondamento.

4°Q – Provenzani ruba palla e ne appoggia 2. 88-82

4°Q – Marchiniiiiiiiiii contro tutto e contro tutti! 86-82

4°Q – Tripla mortifera di Simoncelli su disattenzione. 84-82

4°Q – Magata di Genovese. 84-79

4°Q – C’è il circo nel piazzale antistante il PalaCalafiore, ma manca un funambolo, è Marchini e gioca per la Viola. Sottomano rovesciato in caduta… dentro. 84-77

4°Q – Liberi per Simoncelli: 1/2. 82-77

4°Q – Due per Marchini. 82-76

4°Q – Due per Simoncelli con il sottomano. 80-76

4°Q – Si alza Renzi, magnifico. 80-74

4°Q – Palla persa per la Viola, due facili pe Cagliani. 78-74

4°Q – Due per Simoncelli. 78-72

4°Q – Ancora Farina!!! In fiducia il giovane neroarancio, tripla! 78-70

4°Q – Tripla di Simoncelli. 75-70

4°Q – Che partita di Farina! L’ex Formia va in lunetta per fallo su tripla anzi, prima ci va Marchini per un tecnico: libero dentro. Poi tocca a Farina: 3/3. 75-67

4°Q – Due per Isotta. 71-67

4°Q – In lunetta Simoncelli: 2/2. 71-65

4°Q – Tripla di Marchini!!! 71-63

4°Q – Farina da 3 su assist di Marchini! 68-63

4°Q – Provenzani sparacchia una tripla e pesca un fallo, not bad. Ma fa 0/3…

4°Q – Due per Bischetti. 65-63

4°Q – Sodero fa secco Renzi, solo retina, ma da 2. 63-63

Fine 3°Q! – Non si segna tantissimo e forse va bene così alla Pallacanestro Viola che chiude a +2 in attesa degli ultimi 10 minuti di gioco

3°Q – Blocco per Sodero che non perdona da 3: 63-61

3°Q – Renzi col gancio!!! 63-58

3°Q – Renzi ancora in lunetta: 1/2. 61-58

3°Q – Farinaaaaa con personalità contro Genovese! 60-58

3°Q – Renzi in lunetta: 2 su 2. 58-58

3°Q – Isotta per il sorpasso. 56-58

3°Q – Simoncelli in lunetta: 1/2. 56-56

3°Q – Marchini dalla media, longtwo a bersaglio. 56-55

3°Q – Due con fallo per Cane che va in lunetta: libero aggiuntivo sputato fuori dai ferri del PalaCalafiore. 54-55

3°Q – Balic fa tutto da solo: ruba palla, riparte e arriva fino a canestro in penetrazione. 54-53

3°Q – Isotta contro Marchini, testa a testa verso il canestro, vince il giocatore di Bergamo. 52-53

3°Q – Due con fallo per Marchini che completa il gioco da 3 punti dalla lunetta. 52-51

3°Q – Simoncelli ancora. 49-51

3°Q – Simoncelli pareggia i conti. 49-49

3°Q – Dopo 2 minuti esatti arriva il primo canestro: due per Spizzichini. 49-47

Fine 1° Tempo! – Si chiude in parità. Pallacanestro Viola avanti per ampi tratti di gara, ma nel finale di secondo quarto Bergamo riesce a pareggiare i conti. Sono 17 i punti di Capitan Renzi nei due quarti giocati. Genovese risponde con 12 per Bergamo, 14 per Sodero.

2°Q – Sodero in lunetta: 2/2. 47-47

2°Q – Risponde cane. 47-45

2°Q – Provenzani trova la via del canestro nel traffico. 47-43

2°Q – Risponde Renzi, uno che in termini di eleganza non è secondo a nessuno. 45-43

2°Q – Ancora Genovese, parità. 43-43

2°Q – In allontanamento Genovese, leggiadro come sempre. 43-41

2°Q – Due per Marchini. 43-39

2°Q – Simoncelli in lunetta fa 1/2. 41-39

2°Q – Ancora Bischetti a rimbalzo offensivo, ancora due punti! 41-38

2°Q – Renzi, mamma mia… due punti di una difficoltà inaudita, con la virata, marcato da due. 39-38

2°Q – Perso Sodero, tripla. 37-38

2°Q – Bischetti a rimbalzo offensivo, poi due punti con fallo: libero aggiuntivo fuori. 37-35

2°Q – Marchini in penetrazione, due con fallo: libero extra dentro. 35-35

2°Q – Ancora Cane, con Tapin. 32-35

2°Q – Cane, due punti. 32-33

2°Q – Balic in lunetta: 1/2. 32-31

2°Q – Spizzichini, due punti da sotto. 31-31

2°Q – Tripla di Sodero. 29-31

2°Q – Laserata pazzesca di Balic per Farina che ne mette 2 con fallo: libero extra fuori. 29-28

2°Q – Tanti errori, poi blocco per Simoncelli che segna da 3 e firma il sorpasso. 27-28

Fine 1°Q! – Buoni i primi 10 minuti della Pallacanestro Viola trascinata dai 13 punti di Renzi. Per Bergamo sono 8 i punti di Genovese.

1°Q – Isotta in lunetta: 2/2. 27-25

1°Q – Tap-in folle di Renzi su tripla di Laquintana sputata fuori dal ferro… anche un po’ fortunato il capitano, ma va bene così. 27-23

1°Q – Tripla di Genovese. 25-23

1°Q – In lunettta Spizzichini: 1/2. 25-20

1°Q – Gita in lunetta per Cagliani: 2/2. 24-20

1°Q – Due per Provenzani in penetrazione! 24-18

1°Q – Tripla di Sodero! 22-18

1°Q – Altra tripla di Renzi, Bergamo prova a ‘spegnerlo’ chiamando timeout! 22-15

1°Q – Balic no-look per Renzi… tripla! 19-15

1°Q – Tripla di Sodero. 16-15

1°Q – Tripla di Renzi! 16-12

1°Q – Tripla di Simoncelli in transizione. 13-12

1°Q – Renzi, altri due! 13-9

1°Q – Cane in lunetta: 1/2. 11-9

1°Q – Tripla di Spizzichini! 11-8

1°Q – Ancora Marchini! 8-8

1°Q – Due per Sodero 6-8

1°Q – Marchini risponde con la tripla. 6-6

1°Q – Due dalla media di Genovese, primi punti per l’ex. 3-5

1°Q – Risponde Renzi da tre! 3-3

1°Q – Si parte! Palla persa dalla Viola, tripla di Simoncelli. 0-3

20:15 – Tutto pronto per la palla a due fra Pallacanestro Viola e Bergamo Basket con le squadre che stanno ultimando il riscaldamento. Si rivede al PalaCalafiore, fra le file avversarie, Salvatore “Totò” Genovese, protagonista indiscusso della salvezza ai Playout di due stagioni fa