Palermo, insediato il Prefetto Cucinotta: “ho la pelle d’oca e sono emozionata”

5 Dicembre 2022 15:06

“Ho la pelle d’oca oggi nel ricoprire oggi a Palermo la stessa carica nell’anno in cui ricorrono i 40 anni dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono davvero emozionata“. Lo ha detto il nuovo prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta che è stata funzionario per tanti anni in prefettura a Palermo, poi vicario a Siracusa, prefetto a Lecce e infine a Catanzaro. “Proprio a Palermo ricordo ancora il 23 maggio 1992. Era il mio primo sabato da funzionario di turno. Ricordo ancora la frase del funzionario della sala operativa della polizia che mi informava della strage di Capaci. “C’è stata una fortissima esplosione all’altezza della cementeria di Isola delle Femmine, casualmente passava da lì il giudice Giovanni Falcone” disse. Nessuno in quei momenti, in quei primi minuti poteva pensare che quello fosse stato un attentato organizzato dalla mafia per uccidere il magistrato, la moglie e gli agenti della scorta“.

Insediamento Prefetto di Palermo, Cisal: “auguri di buon lavoro a Cucinotta”

“Rivolgiamo sinceri auguri di buon lavoro al neo Prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, che oggi si è presentata alla città. Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità aiuteranno Palermo e l’area metropolitana ad affrontare le numerose emergenze del nostro territorio e in particolar modo le tante vertenze lavorative. Come Cisal, siamo pronti come sempre a collaborare con le istituzioni e offrire il nostro contributo per trovare idonee soluzioni a problemi comuni”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Colombino di Cisal.