Palermo, concerti di chitarra classica all’Oratorio dei Bianchi

2 Dicembre 2022 13:51

Le sale dell’Oratorio dei Bianchi (piazzetta dei Bianchi) a Palermo risuoneranno di note e armonie grazie a tre concerti del “Duo di chitarra classica Palermini Palmeri”, programmati per domenica 4 dicembre, venerdì 16 dicembre 2022 e sabato 21 gennaio 2023. I concerti si inseriscono nell’ambito delle attività culturali di promozione dell’arte della Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, diretta da Evelina De Castro, di cui l’Oratorio dei Bianchi fa parte insieme a Palazzo Mirto. “Un percorso esperienziale immersivo – evidenzia l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Elvira Amata – che unisce la bellezza degli splendidi stucchi serpottiani e delle statue tardo-barocche all’ascolto della musica dal vivo. Una situazione in cui l’esaltazione dell’arte diventa massima e consente una percezione aumentata. Una modalità di godere l’arte che sempre più deve entrare a far parte della quotidianità dei musei, che devono aprirsi al pubblico consentendo scambi di esperienza e dialoghi tra le arti“.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 4 dicembre, alle 12.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info tecniche

Il duo Palermini-Palmeri è formato dai chitarristi classici Federico Palermini e Daniele Palmeri che, accomunati da una grande passione per la formazione cameristica e la musica tardo-romantica, hanno deciso di unire le loro abilità tecniche e musicali per valorizzarne al meglio il ricco e variegato repertorio. Il duo suona due chitarre costruite dai maestri liutai Leonardo de Gregorio e Mirko Migliorini.

La proposta musicale del duo è indirizzata verso la riscoperta di celebri trascrizioni di opere non originali per duo di chitarra di autori quali L. Boccherini, C. Debussy, M. De Falla, J. Brahms, E. Granados, I. Albeniz, M. Ravel ed altri, per mettere in risalto le svariate possibilità timbriche, dinamiche e tecniche di questa formazione. Affiancano inoltre, a tale repertorio, alcune delle principali opere originali per questa formazione di autori quali F. Sor, F. Carulli, M. Castelnuovo-Tedesco, J. Rodrigo, A. Piazzolla, M. Gangi.