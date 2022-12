Opportunità europee per il rilancio della Calabria | DETTAGLI

1 Dicembre 2022 13:23

Nel quadro delle attività di informazione sull’utilizzo dei fondi comunitari, l’Ufficio del Parlamento europeo organizza, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e la Regione Calabria, un evento di confronto con gli attori istituzionali, economici e sociali sulle opportunità per la Calabria.

Al fine di favorire la ripresa post covid e la coesione sociale e territoriale, l’Unione Europea ha stanziato fondi senza precedenti, tra questi i fondi di Next Generation EU, attuati nel PNRR italiano, quelli del bilancio pluriennale 2021/2027 e le linee di credito della BEI.

L’evento del 2 dicembre diventa, quindi, un’occasione per far conoscere a cittadini e imprese l’utilizzo di questi fondi e massimizzarne l’impatto sul tessuto economico e sociale calabrese, rafforzare la crescita sostenibile e l’innovazione, con attenzione alla transizione energetica e digitale, alle infrastrutture di rete, alla formazione, allo sviluppo rurale, alla ricerca e all’innovazione.

Interverranno, tra gli altri, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (in video intervento) il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto (video intervento), la vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti Gelsomina Vigliotti e i parlamentari europei Denis Nesci (ECR-FdI), Laura Ferrara (NI-M5S), Lucia Vuolo (PPE-FI, video intervento) e Valentino Grant (ID-Lega, video intervento).

I lavori saranno aperti da Filippo Mancuso, presidente del consiglio regionale della Calabria, e chiusi dal presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Dove? Sala Verde, Cittadella Regionale – Viale Europa, Località Germaneto, Catanzaro

Quando? Venerdì 2 dicembre, dalle ore 15.00