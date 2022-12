Reggio Calabria, il 17 dicembre l’Open Day dell’ITE “Piria-Ferraris-Da Empoli”

14 Dicembre 2022 20:06

Si terrà sabato 17 dicembre, dalle 15 alle 19, presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico “Piria – Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria, diretto dall’Avv. Anna Rita Galletta, la Giornata dell’Open Day, ossia la scuola aperta ai genitori ed agli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado (più comunemente conosciuta come Scuola Media), per fornire informazioni utili in vista delle imminenti iscrizioni dei propri figli alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (quella che, quasi sempre, viene denominata Scuola Superiore).

La Dirigente, Avv. Galletta, ci tiene a sottolineare l’importanza di questo appuntamento, intanto in chiave beneaugurale, perché si ritorna alle “vecchie” abitudini pre – CoVid; ma anche perché si tratta di un appuntamento importante per una scelta delicata e consapevole.

Per questo motivo l’ITE Piria ha previsto anche visite individuali su prenotazione, tramite appuntamento da prendere attraverso il sito della scuola https://itepiria.edu.it/ .

Nel corso dell’Open Day i genitori potranno informarsi dialogando serenamente con i docenti presenti, mentre gli studenti potranno partecipare attivamente ai laboratori tematici appositamente organizzati, per mostrare le novità dell’offerta formativa del “Piria”, sempre al passo con i tempi, vale a dire Metaverso/Robotica, Cultura d’impresa e libere professioni, Cultura imprenditoriale del Turismo, Linguistico, Creatività e Inclusività, Forze Armate Forze dell’Ordine, Management dello Sport. Sarà prevista, inoltre, la presenza di esperti del settore cinematografico che organizzeranno un laboratorio specifico a favore degli studenti.

Nel corso del pomeriggio verrà strutturato, a cura degli studenti del “Piria”, uno sportello informativo a favore dei futuri “colleghi” di corso; analogamente un altro sportello informativo per il corso Serale, a cura dei docenti.

L’ITE “Piria – Ferraris – Da Empoli” costituisce l’unico Istituto Tecnico Economico della città di Reggio Calabria, e può contare su tre sedi: quella storica, in centro, in Via Raffaele Piria angolo Via del Plebiscito, nei pressi del Duomo; quella di Via Pensilvania, che intercetta le specificità dell’indirizzo Turistico; e quella di Via Pio XI, dove sono ubicate soprattutto le classi ad indirizzo di Informatica. Le classi del biennio vengono ubicate preferibilmente presso la sede centrale, per dare maggiore attenzione agli studenti più giovani. Una strutturazione intelligente, per intercettare le tre zone principali di Reggio Calabria, ossia Nord, Centro e Sud, e venire così incontro alle esigenze familiari dell’accompagnamento degli studenti. Fermo restando che le tre sedi sono molto facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici ATAM.