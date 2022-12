Efferato duplice omicidio in Sicilia: uccisi marito e moglie

13 Dicembre 2022 23:22

Paura in Sicilia a causa di un duplice omicidio avvenuto in provincia di Agrigento, a Racalmuto: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione. I carabinieri hanno fermato il figlio di 34 anni, l’uomo è sospettato di essere l’autore del duplice omicidio. I cadaveri dei genitori sono stati scoperti dalla figlia che aveva provato a mettersi in contatto con loro.

I coniugi uccisi sono stati trovati abbracciati distesi a terra in un lago di sangue. La Polizia Scientifica sta controllando l’appartamento in cerca dell’arma del delitto Il medico legale non ha dubbi sull’arma usata dall’assassino: un coltello affilato che non ha lasciato scampo ai due malcapitati.