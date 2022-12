La Reggina omaggia il Re: lacrime per Pelè, l’annuncio per la giornata di domani

29 Dicembre 2022 20:48

Un finale di 2022 che non smette di regalare brutte notizie agli amanti del pallone. Da pochi minuti è arrivata una notizia in grado di sconvolgere il mondo del calcio: Pelè è morto. Dopo diversi giorni passati in ospedale, a causa delle complicazioni relative al tumore al colon contro il quale combatteva da tempo, la stella del Brasile ha esalato l’ultimo respiro.

La notizia si è diffusa velocemente, tutto il mondo, calcistico e non, ha voluto rivolgere un omaggio a uno dei calciatori più iconici della storia, soprannominato “O Rei”. E il Re, non poteva non essere omaggiato dalla Reggina. Il club amaranto si è unito al cordoglio calcistico con un dolce post social accompagnato da una splendida grafica e l’annuncio di una sentita iniziativa per la giornata di domani: “la #Reggina piange la scomparsa di O Rey #Pelè. È stato amato da noi e dal mondo. Le sue imprese con il Brasile sono diventate leggenda. Il suo calcio sorridente, la sua ginga, è stato la migliore espressione pubblicitaria dello sport che amiamo di più. Addio Pelè, amico di tutti! La Reggina, in segno di lutto per il calcio mondiale, domani non effettuerà alcuna comunicazione social“.