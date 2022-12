Occhiuto: “bene visita di Crosetto in Calabria, vuol dire che lo Stato c’è ed è più forte di qualsiasi altro potere”

19 Dicembre 2022 14:40

“Sono molto soddisfatto della circostanza che il governo nazionale sta riservando grande interesse alla Regione, a cominciare dalla necessità di mettere in campo tutta la forza dello Stato in Calabria. È bello che oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, vada, insieme al generale dei Carabinieri, a San Luca, dove dirà che lo Stato c’è ed è più forte di qualsiasi altro potere, soprattutto di quello criminale, che non riuscirà a distruggere il futuro della Calabria”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a margine della visita del ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Comando dei Carabinieri di Catanzaro.