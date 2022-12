Manovra, passano gli emendamenti di Cannizzaro. Occhipinti: “grande occasione di sviluppo”

22 Dicembre 2022 16:56

“L’Udc plaude al lavoro svolto dal governo nazionale e dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che, grazie all’inserimento di quattro emendamenti all’interno della legge finanziaria in discussione a Roma, farà arrivare a Reggio Calabria circa 8 milioni di euro. Una vera e propria boccata d’ossigeno per il territorio e una concreta occasione di sviluppo”. A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che sottolinea l’importanza del lavoro svolto dal deputato di Forza Italia Cannizzaro che porta a risultati tangibili per la Città.

“I tre milioni previsti per il Lido Comunale, i 700mila euro per le Circoscrizioni, i due milioni per la riqualificazione di Pentidattilo e i due milioni per le Terme di Antonimina rappresentano un’occasione irripetibile per dare slancio ad un territorio da troppo tempo in sofferenza anche per l’incapacità amministrativa della giunta di centrosinistra. La strada intrapresa è quella giusta e, in breve tempo, il centrodestra tornerà a governare Reggio per invertire una tendenza che sta paralizzando una Città che merita un futuro diverso e migliore. L’Udc, dal canto suo, fornirà ogni tipo di supporto possibile per fare in modo che i fondi stanziati vengano spesi in tempi rapidi e lavorerà, insieme agli alleati della coalizione di centrodestra, per fare in modo che Reggio, e l’intera Calabria, continuino ad essere al centro dell’agenda politica del governo nazionale e di quello regionale nell’interesse esclusivo dei cittadini che sono stati mortificati dai lunghi anni della gestione Falcomatà”, conclude Occhipinti.