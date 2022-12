Obbligo vaccinale, Nuova Costituente contro la Corte Costituzionale: “è un organo politico che legittima il regime”

3 Dicembre 2022 22:48

Nota al vetriolo del gruppo “Nuova Costituente” contro la Corte Costituzionale che ha sostenuto la piena legittimità dei decreti del Governo Draghi sull’obbligo vaccinale. “Nuova Costituente – c’è scritto nella nota- prende nuovamente atto che ormai la suprema Corte non è altro che l’organo politico di legittimazione del regime. Nessuno s’attendeva una pronuncia disallineata rispetto al complesso normativo di carattere repressivo costruito negli ultimi tre anni ma comunque colpisce il monolitismo e l’unidirezionalità di questo organismo, più che mai schierato a difesa dell’esistente. A questo punto, per Nuova Costituente è sempre più chiaro che il sistema di controllo di costituzionalità delle leggi rappresenta soltanto un meccanismo volto a rafforzare lo stato di minorità del cittadino, che si trova nell’impossibilità di opporsi a interpretazioni politiche di assetti normativi oppressivi e irrispettosi dei diritti dell’individuo”, rimarca la nota.

“Se all’estero si moltiplicano i pronunciamenti contro le angherie imposte con il pretesto della pandemia, affermando l’illegittimità dell’obbligo vaccinale, e se perfino qualche giudice italiano ha difeso le ragioni del diritto (si pensi alla sentenza del Tribunale del lavoro de L’Aquila), gli ermellini della Consulta si limitano a tutelare l’assetto presente e giustificare ogni decisione del ceto politico, in contrasto con il compito loro assegnato. In questo quadro si fa sempre più urgente l’avvio di un’assemblea per una nuova costituente che la nostra organizzazione ha messo al centro del suo programma politico. È infatti necessario che si affermi l’esigenza di convocare i rappresentanti dei vari territori che compongono la Repubblica italiana, che si avvii un processo di riformulazione ex novo del testo costituzionale e che infine si metta al voto la nuova carta fondamentale, che diventerà la costituzione soltanto dei territori che l’approveranno. Nuova Costituente intende mobilitarsi e chiede il sostegno dei propri iscritti e di chiunque intenda appoggiare questa battaglia”, conclude la nota.