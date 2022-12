Nursind: tre siciliani confermati nel collegio nazionale, tra cui anche il messinese Massimo Latella

10 Dicembre 2022 10:06

Tre siciliani ai vertici nazionali del Nursind, sindacato autonomo della sanità. Si tratta di Salvo Vaccaro della segreteria di Catania, riconfermato vicesegretario nazionale, di Ignazio Curto della segreteria di Caltanissetta, riconfermato nel Collegio nazionale dei revisori dei conti, e di Massimo Latella della segreteria di Messina, riconfermato nel Consiglio dei probiviri. L’investitura è arrivata dagli oltre 350 delegati riuniti nella capitale nel corso dell’ottavo congresso nazionale che si è tenuto a Roma dal 5 al 7 dicembre, durante il quale è stato riconfermato anche il segretario nazionale uscente Andrea Bottega.

“Essere stato riconfermato è una gratificazione per il lavoro svolto negli anni insieme agli altri colleghi – dice Latella – Nel precedente mandato abbiamo rinnovato il regolamento apportando delle modifiche per renderlo più attuale. Il collegio dei probiviri eletto si potrà avvalere anche della presenza dei supplenti. Saranno chiamati a prendere provvedimenti quando si è impossibilitati a svolgere l’attività al meglio vista la rapidità con la quale si viene chiamati ad intervenire”. Per Salvo Calamia, segretario regionale del Nursind Sicilia, “questo congresso si è celebrato in un momento molto importante per il sindacato e cioè dopo la firma del contratto di comparto. Un rinnovo contrattuale che apre sicuramente nuove prospettive per la carriera degli infermieri, ma che inevitabilmente, essendo scaduto, ci proietta subito sul prossimo. Per far sì che la valorizzazione della professione non resti sulla carta, infatti, servono risorse economiche”.