16 Dicembre 2022 11:55

E’ disponibile il nuovo download di Forza Reggina, lo storico periodico a cura di Antonello Placanica. Come di consueto, è presente in tutte le edicole alla vigilia delle partite interne amaranto, in questo caso prima di Reggina-Bari. A colori, poi, è possibile scaricarlo dal link in basso. “Un Natale amaranto!” è il titolo dell’ultimo numero. Viene evidenziato il cammino tra Frosinone e Como e la grande voglia della Reggina di rialzarsi.