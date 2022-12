Messina, Nino Frassica all’ITTL “Caio Duilio” per la presentazione del suo libro “Paola, una storia vera”

13 Dicembre 2022 12:36

Nell’ambito del progetto PTOF “Lettura”, Venerdì 16 dicembre alle ore 10.00 nell’Aula Magna dell’ITTL “Caio Duilio” il celebre attore e showman messinese, Nino Frassica, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Paola, una storia vera”, edito da Mondadori. Frassica, originario del villaggio rivierasco di Galati Marina, è alla sua quarta fatica letteraria dopo il libro umoristico “Sani Gesualdi Superstar” (Mondadori 2017), “Novella Bella” (Mondadori 2018) e “La mia autobiografia (70% vera 80% falsa)” (Mondadori Electa 2015).

Classe 1950, ha esordito in televisione a metà degli anni ’80 in storiche trasmissioni come “Quelli della notte” e “Indietro Tutta”, per poi diventare l’amatissimo maresciallo Cecchini nella fiction “Don Matteo” e ancora il direttore e vicedirettore della rivista “Novella Bella” nella trasmissione di Fabio Fazio, “Che tempo che fa”.

“Paola, una storia vera” è il suo primo romanzo. E’ ispirato ad una vicenda realmente accaduta in Sicilia alla fine degli anni ’80 anche se, con tutta probabilità, tutto ciò che viene raccontato potrebbe non corrispondere a verità, in virtù del fatto che l’artista siciliano è noto per i suoi scherzi e la grande fantasia. Gli eventi narrati nel nuovo progetto letterario vedono la presenza di alcuni personaggi reali, amici dell’autore ma che, per rispetto alla privacy, avranno dei nomi diversi da quelli veri.

Moderatrice dell’evento la vicepreside del Caio Duilio, prof.ssa Daniela Mangano. Al termine della presentazione, l’artista incontrerà gli allievi dell’istituto per il tradizionale “firmacopie”.