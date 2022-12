Nico Iamundo eletto Presidente Regionale dell’U.Di.Con. Calabria

21 Dicembre 2022 15:45

Il 19 Dicembre scorso a Lamezia Terme l’U.Di.Con. Calabria, in un’assemblea fortemente partecipata, ha rinnovato i suoi organi dirigenti. Nico Iamundo è stato nominato senza indugi Presidente dai vari delegati e rimarrà in carica per i prossimi cinque anni, garantendo così continuità a una gestione che nell’ultimo periodo ha ottenuto risultati importanti sotto tutti i punti di vista, confermando la sua leadership nella rappresentanza del settore della difesa dei Consumatori e diventando un qualificato punto di riferimento. Un incarico prestigioso ed al tempo stesso impegnativo; lo attendono compiti importanti e delicati a difesa dei consumatori e degli utenti calabresi nella fornitura di beni e servizi. Un lavoro sicuramente non facile, ma per il quale siamo convinti che Nico Iamundo si dimostrerà all’altezza, anche alla luce dell’esperienza maturata dal marzo 2019 assumendo la carica di Commissario Regionale.

Il Neo Presidente Iamundo, al termine del Congresso regionale ha dichiarato: “Nell’accettare questo prestigioso incarico, desidero innanzitutto ringraziare tutti i delegati per la loro fiducia. Affronto con grande emozione questo impegno: cercherò di proseguire nel solco tracciato fino ad oggi in un contesto sociale ed economico certamente non semplice. Saranno anni cruciali dove ci attendono sfide importanti, la transizione ecologica, quella digitale il PNRR su tutti, al fine di migliorare le esigenze di alcune fasce di consumatori (anziani, persone fragili, meno abbienti, diversamente abili). Dobbiamo essere inoltre consapevoli delle transnazionalità dei consumi, per cui si rende necessario migliorare la sicurezza delle vendite e degli acquisti online. I nostri associati avranno un ruolo fondamentale e l’ Associazione che mi onoro di rappresentare farà ogni sforzo per supportarli adeguatamente tramite il suo formidabile bagaglio di esperienze e con la forza di una comunità coesa e determinata. Desidero inoltre formulare un particolare ringraziamento all’ ex Presidente Nazionale, l’On. Denis Nesci per il prezioso e pluriennale contributo alla cura e allo sviluppo dell’ U.Di.Con., nonché per l’affettuosa vicinanza sempre dimostrata in questi anni di collaborazione e ai vertici Nazionali di U.Di.Con.”