L’artista Natino Chirico dona al prof. Amato un’opera dedicata al Bergamotto di Reggio Calabria

9 Dicembre 2022 10:35

Prof. Pasquale Amato, Presidente del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria: “il grande artista reggino Natino Chirico mi ha voluto donare un suo pregevole e originale dipinto dedicato al nostro Bergamotto di Reggio Calabria e alle battaglie che conduco da una vita per la sua difesa e la sua corretta promozione.

Ho pensato che fosse giusto che me lo consegnasse presso l’Accademia dello Chef Filippo Cogliandro assieme ai membri del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria che hanno potuto essere con noi nel tempo risicato di qualche ora: Angelo Musolino, Isabella Amatulli e Vincenzo Vitale.

Ho così coinvolto il Comitato nell’esprimere collegialmente la stima per l’artista di livello internazionale e l’apprezzamento per un “reggino della diaspora” che coglie ogni occasione per tornare tra noi e per compiere atti d’amore verso la nostra amatissima Reggio Metropolitana e le sue Eccellenze Mondiali: i Bronzi di Riace e il Principe Mondiale degli Agrumi. Grazie di cuore, Natino, per questo inatteso e graditissimo primo Regalo del Natale 2022“.