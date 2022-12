Per Natale più voli di Ita Airways verso la Sicilia | INFO

13 Dicembre 2022 11:57

Più voli della compagnia Ita Airways per la Sardegna e la Sicilia. In vista dell'”elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie 2022″, la compagnia di bandiera ha avviato la vendita delle nuove frequenze verso le due isole.

In particolare – rende noto la compagnia – sono in vendita i voli che, a partire dal 20 dicembre, interesseranno una frequenza addizionale sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e viceversa e quelli del 21 dicembre con la frequenza addizionale sulla Roma Fiumicino – Palermo nonché una sulla rotta Roma Fiumicino – Catania. Il 23 dicembre sarà operativa una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e il 24 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari.

La Compagnia da oggi mette a disposizione, inoltre, ulteriori nuovi voli verso la Sicilia e la Sardegna. “In particolar modo, nel rispetto delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti“, sarà in vendita un volo ulteriore del 24 dicembre sulla tratta Roma Fiumicino – Catania. Il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino – Palermo. Il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero. Il 22 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Olbia. ITA Airways in attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni, procederà anche alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre.