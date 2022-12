Natale dello sportivo, Santa Messa a Bova Marina | FOTO

20 Dicembre 2022 15:31

Tantissimi atleti, giovani e ragazzi hanno affollato il Tempio di Don Bosco di Bova Marina, Domenica 18 dicembre, per partecipare alla S.Messa celebrata da don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport. Tutta la celebrazione è stata preparata dai membri dell’Ufficio con la collaborazione della parrocchia di Bova Marina. Durante l’omelia don Giovanni Zampaglione nello “spezzare” la Parola di Dio ha ricordato anzitutto agli astanti che “tra pochissimi giorni è Natale. In questo periodo il rischio è di perderci nei preparativi pratici della festa: gli ultimi inviti da fare, la spesa da completare , i regali da comprare gli ultimi auguri da inviare. Tutto ciò è molto bello ma attenti-ha sottolineato don Giovanni- perché c’è un rischio – quello di farci perdere di vista il senso della Nascita di Gesù. Il nostro sguardo deve essere rivolto su Gesù che vuole nascere nella culla del nostro cuore. Carissimi amici Giuseppe aveva un sogno: quello di sposare Maria… E voi? avete dei sogni? Li coltivate? Vi auguro di sognare in grande….(magari qualcuno di voi diventerà prete o un grande calciatore famoso come Ronaldo, Menez ….) Nel concludere la sua omelia ha detto che la fede cristiana non solo non è lontana dallo sport ,ma è capace di renderlo più vero e più in grado di procurare quello sviluppo umano che, in ultima analisi ,è lo scopo di tutta l’attività sportiva. Il problema dunque è cercare di inserire l’attività sportiva in un progetto educativo , ricco di umanità e di fede. Visto che siamo nel tempio dedicato a Don Bosco concludo con le sue parole. S.Giovanni Bosco attribuiva molto importanza al gioco . Nei suoi ambienti vigeva questa regola significativa :”Si dia ampia libertà di saltare, correre, schiamazzare a piacimento. La ginnastica, la musica, la declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi per ottenere la disciplina, giovare alla moralità e alla sanità. Io sono contento che vi divertiate, che giochiate, che siate allegri; è questo il metodo per farvi santi, purché non commettiamo peccati”.

Alla S.Messa hanno partecipato diverse parrocchie della diocesi di Reggio Calabria-Bova e diverse personalità del mondo sportivo. Al termine della celebrazione ci sono stati dei momenti di gioco e attività ricreative con i ragazzi. Presente alla liturgia eucaristica il calciatore Pietro Matà che ha militato nella Reggina negli anni ’80 ed il consigliere FIGC, Giovanni Villari.