Reggio Calabria ricorda Ilaria Carella, 8 anni fa la morte della 18enne che sconvolse la città nel giorno di Natale

25 Dicembre 2022 00:00

Ci sono tragedie che non si dimenticano facilmente sia per la drammaticità di quanto successo e sia per la ricorrenza in cui è avvenuta. Una drammatica notizia, infatti, ha scosso il Natale di 8 anni fa a Reggio Calabria: la città rimase sconvolta dalla morte della 18enne Ilaria Carella. Un drammatico incidente sul lungomare Falcomatà ha provocato la morte della giovane ed il ferimento di altre quattro persone.

Ilaria Carella con tutta la famiglia abitava a Livorno ma era originaria della città dello Stretto e si trovava a Reggio per trascorrere le festività natalizie con i propri cari.