Natale dal sapore primaverile in riva allo Stretto | FOTO

25 Dicembre 2022 14:38

È un Natale 2022 caratterizzato da temperature primaverili in riva allo Stretto di Messina. A Reggio Calabria la massima ha sfiorato i +22°C, dopo una temperatura minima di +14°C. In questo clima mite, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo di Renzo Pellicano, c’è chi si gode l’aria aperta a maniche corte e chi ne approfitta per fare un giro in canoa sul mare calmo.

Suggestive le immagini con l’Etna innevato che fa da contrasto ad un cielo azzurro e sereno e ad uno Stretto incantevole.